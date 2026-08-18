سعر Gitbank اليوم

السعر المباشر لمشروع Gitbank (GITBANK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GITBANK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GITBANK.

يحتل Gitbank حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 65,947، مع عرض متداول قدره 100.00B GITBANK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GITBANK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GITBANK بمقدار -1.49% خلال الساعة الماضية و+0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Gitbank (GITBANK)

القيمة السوقية $ 65.95K$ 65.95K $ 65.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 65.95K$ 65.95K $ 65.95K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Gitbank هي $ 65.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GITBANK يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 65.95K.