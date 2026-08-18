سعر Giggle Panda اليوم

السعر المباشر لمشروع Giggle Panda (GIGL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GIGL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GIGL.

يحتل Giggle Panda حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,704، مع عرض متداول قدره 884.04M GIGL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GIGL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0063259، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GIGL بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+1.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Giggle Panda (GIGL)

القيمة السوقية $ 31.70K$ 31.70K $ 31.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.70K$ 31.70K $ 31.70K إمداد دورة التداول 884.04M 884.04M 884.04M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Giggle Panda هي $ 31.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GIGL يبلغ 884.04M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.70K.