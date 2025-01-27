سعر ghostwire (GWIRE)
سعر ghostwire (GWIRE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 254.34K. يتم تحديث سعر GWIRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ghostwire الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.94K
- تغيير سعر ghostwire خلال اليوم هو -46.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر ghostwire مقابل USD هو $ -0.000225319927587457 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ghostwire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ghostwire مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ghostwire مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000225319927587457
|-46.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ghostwire: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.99%
-46.97%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ghostwire is an a no-code AI agent creation project, allowing users to spin up unique, personalized agents within minutes - and launch them within seconds. Users can assign a personality to an agent - as well as a main directive - and share their creations with the community. ghostwire features a number of 'anomalous' agents, overwriting, interfacing and changing their own environment and the platform itself, when appropriate.
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