سعر Ghost (GHOST)
سعر Ghost (GHOST) المباشر لليوم هو USD 0.061437. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M. يتم تحديث سعر GHOST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ghost الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.32K
- تغيير سعر Ghost خلال اليوم هو +2.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 26.46M
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خلال اليوم، كان سعر Ghost مقابل USD هو $ +0.00161564 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ghost مقابل USD هو $ +0.0097527981 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ghost مقابل USD هو $ +0.0116559013 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ghost مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00161564
|+2.70%
|30 يوم
|$ +0.0097527981
|+15.87%
|60 يوم
|$ +0.0116559013
|+18.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ghost: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.35%
+2.70%
-4.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GHOST is a Proof of Stake privacy coin to help make you nothing but a "ghost" when transacting online!
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