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سعر Ghost (GHOST) المباشر لليوم هو USD 0.061437 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.63M . يتم تحديث سعر GHOST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ghost الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.32K - تغيير سعر Ghost خلال اليوم هو +2.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 26.46M

أداء سعر Ghost (GHOST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ghost مقابل USD هو $ +0.00161564 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ghost مقابل USD هو $ +0.0097527981 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ghost مقابل USD هو $ +0.0116559013 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ghost مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00161564 +2.70% 30 يوم $ +0.0097527981 +15.87% 60 يوم $ +0.0116559013 +18.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ghost (GHOST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ghost: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.059391$ 0.059391 $ 0.059391 24 ساعة مرتفع $ 0.062903$ 0.062903 $ 0.062903 عالية طوال الوقت $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 تغير السعر (1 ساعة) +1.35% تغير السعر (1يوم) +2.70% تغير السعر (7 أيام) -4.12%

معلومات سوق Ghost (GHOST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: