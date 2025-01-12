سعر Gerta (GERTA)
سعر Gerta (GERTA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 308.18K. يتم تحديث سعر GERTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gerta الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.56K
- تغيير سعر Gerta خلال اليوم هو -4.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Gerta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gerta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gerta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gerta مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.61%
|30 يوم
|$ 0
|+490.81%
|60 يوم
|$ 0
|+651.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gerta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.98%
-4.61%
-61.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GERTA is the world’s first AI-powered “eco-degen” token. It is led by "AI Agent Greta," a razor-tongued digital activist transforming cryptocurrency into an effective tool for tackling climate change. At the bleeding edge of the AI meme revolution, AI Agent Gerta fearlessly roasts critics with sharp data insights and a savage wit. Every $GERTA transaction made by her global community contributes directly to the funding of real-world green initiatives.
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