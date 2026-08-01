سعر Geode Chain اليوم

السعر المباشر لمشروع Geode Chain (GEODE) اليوم هو $ 0.00236824، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GEODE الحالي إلى USD هو $ 0.00236824 لكل GEODE.

يحتل Geode Chain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,824,040، مع عرض متداول قدره 11.76B GEODE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GEODE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00349236، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GEODE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 476.42.

معلومات سوق Geode Chain (GEODE)

القيمة السوقية $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M الحجم (24 ساعة) $ 476.42$ 476.42 $ 476.42 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M إمداد دورة التداول 11.76B 11.76B 11.76B إجمالي العرض 11,755,112,183.54642 11,755,112,183.54642 11,755,112,183.54642

القيمة السوقية الحالية لـ Geode Chain هي $ 27.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 476.42. العرض المتداول لـ GEODE يبلغ 11.76B، مع إجمالي عرض 11755112183.54642. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.82M.