سعر Genius (GENI)
سعر Genius (GENI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 235.70K. يتم تحديث سعر GENI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Genius الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.38K
- تغيير سعر Genius خلال اليوم هو +14.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 298.64B
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خلال اليوم، كان سعر Genius مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Genius مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Genius مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Genius مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.10%
|30 يوم
|$ 0
|-20.93%
|60 يوم
|$ 0
|-67.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Genius: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.67%
+14.10%
+2.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Genius (GENI) is the first hyper-yield, A.I. driven blockchain Certificate of Deposit that intends to appreciate. The main application of Genius will be to generate passive income.
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