سعر Gata اليوم

السعر المباشر لمشروع Gata (GATA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GATA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GATA.

يحتل Gata حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,263، مع عرض متداول قدره 175.00M GATA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GATA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.175121، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GATA بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+2.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.18.

معلومات سوق Gata (GATA)

القيمة السوقية $ 37.26K$ 37.26K $ 37.26K الحجم (24 ساعة) $ 57.18$ 57.18 $ 57.18 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 212.93K$ 212.93K $ 212.93K إمداد دورة التداول 175.00M 175.00M 175.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gata هي $ 37.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.18. العرض المتداول لـ GATA يبلغ 175.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 212.93K.