سعر Gata (GATA)
السعر المباشر لمشروع Gata (GATA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GATA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GATA.
يحتل Gata حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,263، مع عرض متداول قدره 175.00M GATA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GATA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.175121، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك GATA بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+2.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.18.
القيمة السوقية الحالية لـ Gata هي $ 37.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.18. العرض المتداول لـ GATA يبلغ 175.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 212.93K.
+0.00%
-0.23%
+2.75%
+2.75%
خلال اليوم، كان سعر Gata مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gata مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gata مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gata مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.23%
|30 يوم
|$ 0
|-26.83%
|60 يوم
|$ 0
|-60.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Gata نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو السعر في الوقت الحقيقي لـ Gata اليوم؟
يبلغ السعر المباشر لـ Gata $، مع تحرك بنسبة -0.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث هذا الرقم باستمرار ليعكس الظروف الدقيقة للسوق العالمية.
كيف تبدو هيكلة الأسعار اليومية لـ GATA؟
تداولت GATA بين $ و$، مما يوفر رؤى حول قوة السعر داخل اليوم ومناطق الاختراق المحتملة.
ما مقدار التقلبات التي يظهرها Gata اليوم؟
شهد الرمز المميز تقلبات بنسبة --% خلال اليوم الماضي، مما يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كان السوق مستقرًا أم شديد التفاعل.
في أي منطقة فنية تتداول GATA حاليًا؟
تشير حركة السعر بالنسبة إلى أعلى المستويات وأدنى المستويات الأخيرة إلى أن GATA تُظهر زخمًا معتدلًا على المدى القصير، متأثرًا بالسيولة والاتجاه العام للسوق.
ما هو الترتيب العام للسوق وحجم Gata؟
مع رسملة سوقية تبلغ $37263، تحتل Gata المرتبة #7522، مما يدل على حضور قوي في السوق واهتمام المستثمرين.
كم بلغ حجم التداول الذي شهدته GATA مؤخرًا؟
أنتج الرمز المميز حجم تداول بقيمة $-- خلال 24 ساعة، مما يعكس إقبالًا نشطًا من المتداولين العالميين.
كيف يقارن Gata بأعلى مستوى له (ATH) وأدنى مستوى له (ATL)؟
يبلغ ATH الخاص به $0.175121، بينما يبلغ ATL $، مما يوفر رؤية حول الإمكانات السعرية طويلة الأجل والتراجعات.
ما هي العوامل الأساسية التي تؤثر على سلوك سوق GATA؟
تشمل العوامل الجوهرية المعروض المتداول (175000000.0 رمزًا)، وأداء الفئة ضمن Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,AI Applications,Binance Alpha Spotlight، والنشاط على السلسلة عبر --، وكلها تحدد حركة سعر الرمز المميز.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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