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سعر Gata المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ GATA هي 37,263 USD. تابع تحديثات أسعار GATA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Gata المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ GATA هي 37,263 USD. تابع تحديثات أسعار GATA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GATA

معلومات سعر GATA

ما هو GATA

الموقع الرسمي لـ GATA

اقتصاد توكن GATA

توقعات سعر GATA

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شعار Gata

سعر Gata (GATA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GATA إلى USD:

$0.00021293
$0.00021293$0.00021293
-0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Gata (GATA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:58:47 (UTC+8)

سعر Gata اليوم

السعر المباشر لمشروع Gata (GATA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GATA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GATA.

يحتل Gata حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,263، مع عرض متداول قدره 175.00M GATA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GATA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.175121، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GATA بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+2.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.18.

معلومات سوق Gata (GATA)

$ 37.26K
$ 37.26K$ 37.26K

$ 57.18
$ 57.18$ 57.18

$ 212.93K
$ 212.93K$ 212.93K

175.00M
175.00M 175.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gata هي $ 37.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.18. العرض المتداول لـ GATA يبلغ 175.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 212.93K.

سجل سعر Gata بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.175121
$ 0.175121$ 0.175121

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-0.23%

+2.75%

+2.75%

سجل سعر Gata (GATA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gata مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gata مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gata مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gata مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.23%
30 يوم$ 0-26.83%
60 يوم$ 0-60.45%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Gata

Gata (GATA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GATA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرGata (GATA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Gata نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Gata الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GATA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Gata.

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نبذة عن Gata

ما هو السعر في الوقت الحقيقي لـ Gata اليوم؟

يبلغ السعر المباشر لـ Gata $، مع تحرك بنسبة -0.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث هذا الرقم باستمرار ليعكس الظروف الدقيقة للسوق العالمية.

كيف تبدو هيكلة الأسعار اليومية لـ GATA؟

تداولت GATA بين $ و$، مما يوفر رؤى حول قوة السعر داخل اليوم ومناطق الاختراق المحتملة.

ما مقدار التقلبات التي يظهرها Gata اليوم؟

شهد الرمز المميز تقلبات بنسبة --% خلال اليوم الماضي، مما يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كان السوق مستقرًا أم شديد التفاعل.

في أي منطقة فنية تتداول GATA حاليًا؟

تشير حركة السعر بالنسبة إلى أعلى المستويات وأدنى المستويات الأخيرة إلى أن GATA تُظهر زخمًا معتدلًا على المدى القصير، متأثرًا بالسيولة والاتجاه العام للسوق.

ما هو الترتيب العام للسوق وحجم Gata؟

مع رسملة سوقية تبلغ $37263، تحتل Gata المرتبة #7522، مما يدل على حضور قوي في السوق واهتمام المستثمرين.

كم بلغ حجم التداول الذي شهدته GATA مؤخرًا؟

أنتج الرمز المميز حجم تداول بقيمة $-- خلال 24 ساعة، مما يعكس إقبالًا نشطًا من المتداولين العالميين.

كيف يقارن Gata بأعلى مستوى له (ATH) وأدنى مستوى له (ATL)؟

يبلغ ATH الخاص به $0.175121، بينما يبلغ ATL $، مما يوفر رؤية حول الإمكانات السعرية طويلة الأجل والتراجعات.

ما هي العوامل الأساسية التي تؤثر على سلوك سوق GATA؟

تشمل العوامل الجوهرية المعروض المتداول (175000000.0 رمزًا)، وأداء الفئة ضمن Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,AI Applications,Binance Alpha Spotlight، والنشاط على السلسلة عبر --، وكلها تحدد حركة سعر الرمز المميز.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Gata

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:58:47 (UTC+8)

تحديثات Gata (GATA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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