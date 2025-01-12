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سعر Gary (GARY) المباشر لليوم هو USD 0.04994305 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GARY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gary الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 376.93 - تغيير سعر Gary خلال اليوم هو +1.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Gary (GARY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gary مقابل USD هو $ +0.00092993 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gary مقابل USD هو $ -0.0099224004 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gary مقابل USD هو $ -0.0081032249 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gary مقابل USD هو $ +0.00306022383161869 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00092993 +1.90% 30 يوم $ -0.0099224004 -19.86% 60 يوم $ -0.0081032249 -16.22% 90 يوم $ +0.00306022383161869 +6.53%

تحليل سعر Gary (GARY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gary: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04870447$ 0.04870447 $ 0.04870447 24 ساعة مرتفع $ 0.051145$ 0.051145 $ 0.051145 عالية طوال الوقت $ 0.303356$ 0.303356 $ 0.303356 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) +1.90% تغير السعر (7 أيام) -15.37%

معلومات سوق Gary (GARY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: