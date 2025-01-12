سعر Gary (GARY)
سعر Gary (GARY) المباشر لليوم هو USD 0.04994305. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GARY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gary الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 376.93
- تغيير سعر Gary خلال اليوم هو +1.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gary مقابل USD هو $ +0.00092993 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gary مقابل USD هو $ -0.0099224004 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gary مقابل USD هو $ -0.0081032249 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gary مقابل USD هو $ +0.00306022383161869 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00092993
|+1.90%
|30 يوم
|$ -0.0099224004
|-19.86%
|60 يوم
|$ -0.0081032249
|-16.22%
|90 يوم
|$ +0.00306022383161869
|+6.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gary: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
+1.90%
-15.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GARY is a utility token powering creator communities. The main utility of $GARY is to empower creators to build their own tokenized economies using a full suite of web3 tools powered by SocialConnector! Users can earn $GARY by engaging in content on social networks, attending live events, and participating in creator economies. GARY can also be used to buy other creators coins and support their economies.
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