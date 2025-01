ما هو Gary ( GARY )

$GARY is a utility token powering creator communities. The main utility of $GARY is to empower creators to build their own tokenized economies using a full suite of web3 tools powered by SocialConnector! Users can earn $GARY by engaging in content on social networks, attending live events, and participating in creator economies. GARY can also be used to buy other creators coins and support their economies.

المصدر Gary (GARY) الموقع الرسمي