سعر Gamium اليوم

السعر المباشر لمشروع Gamium (GMM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GMM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GMM.

يحتل Gamium حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 141,206، مع عرض متداول قدره 31.55B GMM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GMM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01290959، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GMM بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-23.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Gamium (GMM)

القيمة السوقية $ 141.21K$ 141.21K $ 141.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 223.77K$ 223.77K $ 223.77K إمداد دورة التداول 31.55B 31.55B 31.55B إجمالي العرض 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gamium هي $ 141.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GMM يبلغ 31.55B، مع إجمالي عرض 50000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 223.77K.