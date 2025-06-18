سعر GameM Token (GMT)
سعر GameM Token (GMT) المباشر لليوم هو USD 0.0005359. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M. يتم تحديث سعر GMT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GameM Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر GameM Token خلال اليوم هو -1.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.60B
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خلال اليوم، كان سعر GameM Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GameM Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GameM Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GameM Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GameM Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-1.86%
-14.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GameM Global is a next-generation GameFi ecosystem that merges blockchain, gaming, and decentralized finance on BNB Smart Chain. It empowers players and developers to participate in competitive gaming, own digital assets, and engage in a transparent, decentralized economy. The project’s mission is to connect global users in a vibrant Metaverse where real-world value is created through gaming — from casual play to strategic battles — all while earning and investing via GMT tokens.
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