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سعر GameM Token (GMT) المباشر لليوم هو USD 0.0005359 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M . يتم تحديث سعر GMT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GameM Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر GameM Token خلال اليوم هو -1.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.60B

أداء سعر GameM Token (GMT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GameM Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GameM Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GameM Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GameM Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.86% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GameM Token (GMT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GameM Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00053031$ 0.00053031 $ 0.00053031 24 ساعة مرتفع $ 0.00054958$ 0.00054958 $ 0.00054958 عالية طوال الوقت $ 0.00066626$ 0.00066626 $ 0.00066626 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -1.86% تغير السعر (7 أيام) -14.44%

معلومات سوق GameM Token (GMT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: