سعر GameGPT اليوم

السعر المباشر لمشروع GameGPT (DUEL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DUEL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DUEL.

يحتل GameGPT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 66,747، مع عرض متداول قدره 8.35B DUEL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DUEL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03294884، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DUEL بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-0.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق GameGPT (DUEL)

القيمة السوقية $ 66.75K$ 66.75K $ 66.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 55,802,259,286.64T$ 55,802,259,286.64T $ 55,802,259,286.64T إمداد دورة التداول 8.35B 8.35B 8.35B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GameGPT هي $ 66.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DUEL يبلغ 8.35B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55,802,259,286.64T.