سعر FreeTrump ($TRUMP)
سعر FreeTrump ($TRUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00141463. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 141.44K. يتم تحديث سعر $TRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FreeTrump الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.54K
- تغيير سعر FreeTrump خلال اليوم هو +28.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $TRUMP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $TRUMP.
خلال اليوم، كان سعر FreeTrump مقابل USD هو $ +0.00031287 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FreeTrump مقابل USD هو $ +0.0003625592 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FreeTrump مقابل USD هو $ -0.0004536722 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FreeTrump مقابل USD هو $ -0.0015530621449152223 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00031287
|+28.40%
|30 يوم
|$ +0.0003625592
|+25.63%
|60 يوم
|$ -0.0004536722
|-32.07%
|90 يوم
|$ -0.0015530621449152223
|-52.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FreeTrump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+28.40%
-27.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FREE TRUMP ($TRUMP) is a community driven cryptocurrency token on the ethereum blockchain. It was brought to life because of the indictment of Donald Trump and a pending arrest. This is the first time in US history that an ex president has ever been indicted. Our community believes the United States will suffer harsh consequences because of this political warfare and we are here to support a free United States, and a FREE TRUMP!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $TRUMP إلى AUD
A$0.0022917006
|1 $TRUMP إلى GBP
￡0.0011458503
|1 $TRUMP إلى EUR
€0.0013721911
|1 $TRUMP إلى USD
$0.00141463
|1 $TRUMP إلى MYR
RM0.0063516887
|1 $TRUMP إلى TRY
₺0.050077902
|1 $TRUMP إلى JPY
¥0.2230447121
|1 $TRUMP إلى RUB
₽0.1437688469
|1 $TRUMP إلى INR
₹0.1218986671
|1 $TRUMP إلى IDR
Rp23.1906520272
|1 $TRUMP إلى PHP
₱0.08346317
|1 $TRUMP إلى EGP
￡E.0.071438815
|1 $TRUMP إلى BRL
R$0.0086575356
|1 $TRUMP إلى CAD
C$0.0020370672
|1 $TRUMP إلى BDT
৳0.1733346139
|1 $TRUMP إلى NGN
₦2.2034701269
|1 $TRUMP إلى UAH
₴0.0600793361
|1 $TRUMP إلى VES
Bs0.07497539
|1 $TRUMP إلى PKR
Rs0.3957003036
|1 $TRUMP إلى KZT
₸0.7500651186
|1 $TRUMP إلى THB
฿0.0490593684
|1 $TRUMP إلى TWD
NT$0.0468383993
|1 $TRUMP إلى CHF
Fr0.0012873133
|1 $TRUMP إلى HKD
HK$0.0110058214
|1 $TRUMP إلى MAD
.د.م0.0142736167