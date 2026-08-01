سعر FML اليوم

السعر المباشر لمشروع FML (FML) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FML الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FML.

يحتل FML حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,959.51، مع عرض متداول قدره 989.85M FML. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FML بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00117742، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FML بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و+1.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FML (FML)

القيمة السوقية $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K إمداد دورة التداول 989.85M 989.85M 989.85M إجمالي العرض 989,852,961.578506 989,852,961.578506 989,852,961.578506

القيمة السوقية الحالية لـ FML هي $ 12.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FML يبلغ 989.85M، مع إجمالي عرض 989852961.578506. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.96K.