معلومات سعر Flyte AI (FLYTE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00118053 24 ساعة مرتفع $ 0.00192912 عالية طوال الوقت $ 0.00254651 أدنى سعر $ 0.00026914 تغير السعر (1 ساعة) -2.78% تغير السعر (1يوم) +1.20% تغير السعر (7 أيام) +127.31%

سعر Flyte AI (FLYTE) في الوقت الحقيقي هو $0.00154771. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FLYTE بين أدنى سعر $ 0.00118053 وأعلى سعر $ 0.00192912، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFLYTE على الإطلاق هو $ 0.00254651، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00026914.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FLYTE -2.78% على مدار الساعة الماضية، +1.20% على مدار 24 ساعة، و +127.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Flyte AI (FLYTE)

القيمة السوقية $ 1.55M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.55M إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Flyte AI هي $ 1.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FLYTE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.55M.