معلومات سعر FLIP (FLIP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00424548$ 0.00424548 $ 0.00424548 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -13.83% تغير السعر (7 أيام) -10.44% تغير السعر (7 أيام) -10.44%

سعر FLIP (FLIP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FLIP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFLIP على الإطلاق هو $ 0.00424548، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FLIP -0.09% على مدار الساعة الماضية، -13.83% على مدار 24 ساعة، و -10.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FLIP (FLIP)

القيمة السوقية $ 721.17K$ 721.17K $ 721.17K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 721.17K$ 721.17K $ 721.17K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FLIP هي $ 721.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FLIP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 721.17K.