سعر Fishwar اليوم

السعر المباشر لمشروع Fishwar (FISHW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FISHW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FISHW.

يحتل Fishwar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,228، مع عرض متداول قدره 11.03B FISHW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FISHW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00185884، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FISHW بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Fishwar (FISHW)

القيمة السوقية $ 48.23K$ 48.23K $ 48.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 227.55K$ 227.55K $ 227.55K إمداد دورة التداول 11.03B 11.03B 11.03B إجمالي العرض 57,076,697,777.0 57,076,697,777.0 57,076,697,777.0

القيمة السوقية الحالية لـ Fishwar هي $ 48.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FISHW يبلغ 11.03B، مع إجمالي عرض 57076697777.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 227.55K.