سعر FISH2 اليوم

السعر المباشر لمشروع FISH2 (FISH2) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FISH2 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FISH2.

يحتل FISH2 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,578.94، مع عرض متداول قدره 999.35M FISH2. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FISH2 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FISH2 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FISH2 (FISH2)

القيمة السوقية $ 11.58K$ 11.58K $ 11.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.58K$ 11.58K $ 11.58K إمداد دورة التداول 999.35M 999.35M 999.35M إجمالي العرض 999,351,843.674489 999,351,843.674489 999,351,843.674489

القيمة السوقية الحالية لـ FISH2 هي $ 11.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FISH2 يبلغ 999.35M، مع إجمالي عرض 999351843.674489. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.58K.