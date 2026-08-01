سعر Fireverse اليوم

السعر المباشر لمشروع Fireverse (FIR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FIR.

يحتل Fireverse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 158,827، مع عرض متداول قدره 355.33M FIR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.131284، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FIR بمقدار -1.32% خلال الساعة الماضية و-1.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.41K.

معلومات سوق Fireverse (FIR)

القيمة السوقية $ 158.83K$ 158.83K $ 158.83K الحجم (24 ساعة) $ 3.41K$ 3.41K $ 3.41K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 446.99K$ 446.99K $ 446.99K إمداد دورة التداول 355.33M 355.33M 355.33M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Fireverse هي $ 158.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.41K. العرض المتداول لـ FIR يبلغ 355.33M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 446.99K.