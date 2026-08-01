سعر FinnDuck اليوم

السعر المباشر لمشروع FinnDuck (FDUCK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FDUCK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FDUCK.

يحتل FinnDuck حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,044.82، مع عرض متداول قدره 867.67M FDUCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FDUCK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FDUCK بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-4.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FinnDuck (FDUCK)

القيمة السوقية $ 14.04K$ 14.04K $ 14.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.04K$ 14.04K $ 14.04K إمداد دورة التداول 867.67M 867.67M 867.67M إجمالي العرض 867,669,923.7360489 867,669,923.7360489 867,669,923.7360489

القيمة السوقية الحالية لـ FinnDuck هي $ 14.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FDUCK يبلغ 867.67M، مع إجمالي عرض 867669923.7360489. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.04K.