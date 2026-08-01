سعر FINE اليوم

السعر المباشر لمشروع FINE (FINE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FINE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FINE.

يحتل FINE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 174,296، مع عرض متداول قدره 420.69T FINE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FINE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FINE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FINE (FINE)

القيمة السوقية $ 174.30K$ 174.30K $ 174.30K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 174.30K$ 174.30K $ 174.30K إمداد دورة التداول 420.69T 420.69T 420.69T إجمالي العرض 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FINE هي $ 174.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FINE يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 174.30K.