سعر febu اليوم

السعر المباشر لمشروع febu (FEBU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FEBU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FEBU.

يحتل febu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 362,215، مع عرض متداول قدره 994.18M FEBU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FEBU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0092188، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FEBU بمقدار -2.23% خلال الساعة الماضية و-33.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 67.64K.

معلومات سوق febu (FEBU)

القيمة السوقية $ 362.22K$ 362.22K $ 362.22K الحجم (24 ساعة) $ 67.64K$ 67.64K $ 67.64K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 362.22K$ 362.22K $ 362.22K إمداد دورة التداول 994.18M 994.18M 994.18M إجمالي العرض 994,178,635.471552 994,178,635.471552 994,178,635.471552

القيمة السوقية الحالية لـ febu هي $ 362.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 67.64K. العرض المتداول لـ FEBU يبلغ 994.18M، مع إجمالي عرض 994178635.471552. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 362.22K.