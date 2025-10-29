معلومات سعر FaZeSway (SWAY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00135071$ 0.00135071 $ 0.00135071 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -3.21% تغير السعر (7 أيام) -4.82% تغير السعر (7 أيام) -4.82%

سعر FaZeSway (SWAY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SWAY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSWAY على الإطلاق هو $ 0.00135071، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SWAY +1.09% على مدار الساعة الماضية، -3.21% على مدار 24 ساعة، و -4.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FaZeSway (SWAY)

القيمة السوقية $ 12.12K$ 12.12K $ 12.12K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.12K$ 12.12K $ 12.12K إمداد دورة التداول 999.68M 999.68M 999.68M إجمالي العرض 999,682,312.339986 999,682,312.339986 999,682,312.339986

القيمة السوقية الحالية لـ FaZeSway هي $ 12.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SWAY يبلغ 999.68M، مع إجمالي عرض 999682312.339986. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.12K.