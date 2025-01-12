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سعر Factor (FCTR) المباشر لليوم هو USD 0.07248 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M . يتم تحديث سعر FCTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Factor الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.57K - تغيير سعر Factor خلال اليوم هو +0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.00M

أداء سعر Factor (FCTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Factor مقابل USD هو $ +0.00013009 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Factor مقابل USD هو $ -0.0049936980 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Factor مقابل USD هو $ -0.0016755926 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Factor مقابل USD هو $ -0.0035301899770284 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013009 +0.18% 30 يوم $ -0.0049936980 -6.88% 60 يوم $ -0.0016755926 -2.31% 90 يوم $ -0.0035301899770284 -4.64%

تحليل سعر Factor (FCTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Factor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.071932$ 0.071932 $ 0.071932 24 ساعة مرتفع $ 0.073105$ 0.073105 $ 0.073105 عالية طوال الوقت $ 0.755401$ 0.755401 $ 0.755401 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) +0.18% تغير السعر (7 أيام) -0.39%

معلومات سوق Factor (FCTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: