سعر Factor (FCTR)
سعر Factor (FCTR) المباشر لليوم هو USD 0.07248. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M. يتم تحديث سعر FCTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Factor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.57K
- تغيير سعر Factor خلال اليوم هو +0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.00M
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خلال اليوم، كان سعر Factor مقابل USD هو $ +0.00013009 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Factor مقابل USD هو $ -0.0049936980 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Factor مقابل USD هو $ -0.0016755926 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Factor مقابل USD هو $ -0.0035301899770284 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013009
|+0.18%
|30 يوم
|$ -0.0049936980
|-6.88%
|60 يوم
|$ -0.0016755926
|-2.31%
|90 يوم
|$ -0.0035301899770284
|-4.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Factor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
+0.18%
-0.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.0703056
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RM0.3254352
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C$0.1043712
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