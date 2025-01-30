سعر FaceDAO (FACE)
سعر FaceDAO (FACE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FACE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FaceDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.29
- تغيير سعر FaceDAO خلال اليوم هو +1.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FaceDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FaceDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FaceDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FaceDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.79%
|30 يوم
|$ 0
|+6.09%
|60 يوم
|$ 0
|-2.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FaceDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.79%
-6.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FaceDAO is a web 3.0 decentralised platform where people can create and join the decentralised communities and interact with 100% real people worldwide. It is the next-generation social media platform built on the blockchain that provides a trusted and open environment to its users. The platform profoundly respects the freedom of expression and ensures that only genuine information and content is shared. It offers highly innovative and distinctive features for social networks. The most exciting thing is it is free to use and easy to set up.
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