سعر Evmos اليوم

السعر المباشر لمشروع Evmos (EVMOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EVMOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EVMOS.

يحتل Evmos حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 224,904، مع عرض متداول قدره 512.69M EVMOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EVMOS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.84، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EVMOS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.24.

معلومات سوق Evmos (EVMOS)

القيمة السوقية $ 224.90K$ 224.90K $ 224.90K الحجم (24 ساعة) $ 0.24$ 0.24 $ 0.24 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 438.67K$ 438.67K $ 438.67K إمداد دورة التداول 512.69M 512.69M 512.69M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Evmos هي $ 224.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.24. العرض المتداول لـ EVMOS يبلغ 512.69M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 438.67K.