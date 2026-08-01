سعر Evernode اليوم

السعر المباشر لمشروع Evernode (EVR) اليوم هو $ 0.072642، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EVR الحالي إلى USD هو $ 0.072642 لكل EVR.

يحتل Evernode حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,248,626، مع عرض متداول قدره 36.17M EVR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EVR بين $ 0.065045 (أدنى) و$ 0.072744 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.789887، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03828492.

على المدى القصير، تحرك EVR بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-3.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 225.11.

معلومات سوق Evernode (EVR)

القيمة السوقية $ 5.25M$ 5.25M $ 5.25M الحجم (24 ساعة) $ 225.11$ 225.11 $ 225.11 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.25M$ 5.25M $ 5.25M إمداد دورة التداول 36.17M 36.17M 36.17M إجمالي العرض 72,253,440.0 72,253,440.0 72,253,440.0

القيمة السوقية الحالية لـ Evernode هي $ 5.25M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 225.11. العرض المتداول لـ EVR يبلغ 36.17M، مع إجمالي عرض 72253440.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.25M.