معلومات سعر EVA (EVA) في (USD)

سعر EVA (EVA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EVA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEVA على الإطلاق هو $ 0.00159008، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EVA -0.59% على مدار الساعة الماضية، -3.14% على مدار 24 ساعة، و +38.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق EVA (EVA)

القيمة السوقية الحالية لـ EVA هي $ 549.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EVA يبلغ 897.86M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 611.56K.