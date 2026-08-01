سعر Ethresearchbot اليوم

السعر المباشر لمشروع Ethresearchbot (ETHR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ETHR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ETHR.

يحتل Ethresearchbot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 55,599، مع عرض متداول قدره 94.98B ETHR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ETHR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ETHR بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-1.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ethresearchbot (ETHR)

القيمة السوقية $ 55.60K$ 55.60K $ 55.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 55.60K$ 55.60K $ 55.60K إمداد دورة التداول 94.98B 94.98B 94.98B إجمالي العرض 94,979,395,397.71475 94,979,395,397.71475 94,979,395,397.71475

القيمة السوقية الحالية لـ Ethresearchbot هي $ 55.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ETHR يبلغ 94.98B، مع إجمالي عرض 94979395397.71475. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55.60K.