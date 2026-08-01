سعر Epix اليوم

السعر المباشر لمشروع Epix (EPIX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EPIX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EPIX.

يحتل Epix حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 803,614، مع عرض متداول قدره 8.90B EPIX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EPIX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EPIX بمقدار +0.45% خلال الساعة الماضية و-3.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Epix (EPIX)

القيمة السوقية $ 803.61K$ 803.61K $ 803.61K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 821.08K$ 821.08K $ 821.08K إمداد دورة التداول 8.90B 8.90B 8.90B إجمالي العرض 9,090,371,107.70087 9,090,371,107.70087 9,090,371,107.70087

القيمة السوقية الحالية لـ Epix هي $ 803.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EPIX يبلغ 8.90B، مع إجمالي عرض 9090371107.70087. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 821.08K.