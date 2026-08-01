سعر Epiko اليوم

السعر المباشر لمشروع Epiko (EPIKO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EPIKO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EPIKO.

يحتل Epiko حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 104,876، مع عرض متداول قدره 173.26M EPIKO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EPIKO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03387736، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EPIKO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 27.15.

معلومات سوق Epiko (EPIKO)

القيمة السوقية $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K الحجم (24 ساعة) $ 27.15$ 27.15 $ 27.15 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K إمداد دورة التداول 173.26M 173.26M 173.26M إجمالي العرض 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Epiko هي $ 104.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 27.15. العرض المتداول لـ EPIKO يبلغ 173.26M، مع إجمالي عرض 300000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.88K.