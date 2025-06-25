سعر EpiK Protocol (AIEPK)
سعر EpiK Protocol (AIEPK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.05K. يتم تحديث سعر AIEPK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EpiK Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر EpiK Protocol خلال اليوم هو +2.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 155.11M
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خلال اليوم، كان سعر EpiK Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EpiK Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EpiK Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EpiK Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.80%
|30 يوم
|$ 0
|-75.18%
|60 يوم
|$ 0
|-71.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EpiK Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+2.80%
+4.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly.
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