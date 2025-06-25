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سعر EpiK Protocol (AIEPK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.05K . يتم تحديث سعر AIEPK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EpiK Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر EpiK Protocol خلال اليوم هو +2.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 155.11M

أداء سعر EpiK Protocol (AIEPK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EpiK Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EpiK Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EpiK Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EpiK Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.80% 30 يوم $ 0 -75.18% 60 يوم $ 0 -71.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EpiK Protocol (AIEPK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EpiK Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +2.80% تغير السعر (7 أيام) +4.49%

معلومات سوق EpiK Protocol (AIEPK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: