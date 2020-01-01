توكنوميكس EpiK Protocol (AIEPK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول EpiK Protocol (AIEPK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات EpiK Protocol (AIEPK) EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly. الموقع الرسمي: https://www.epik-protocol.io/ اشتر AIEPK الآن!

توكنوميكس EpiK Protocol (AIEPK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار EpiK Protocol (AIEPK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 59.29K $ 59.29K $ 59.29K إجمالي العرض: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M العرض المتداول: $ 155.11M $ 155.11M $ 155.11M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 152.91K $ 152.91K $ 152.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00038227 $ 0.00038227 $ 0.00038227 معرفة المزيد عن سعر EpiK Protocol (AIEPK)

توكنوميكس EpiK Protocol (AIEPK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس EpiK Protocol (AIEPK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIEPK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIEPK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIEPK، استكشف السعر المباشر لتوكن AIEPK!

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