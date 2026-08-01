سعر ENIMZ اليوم

السعر المباشر لمشروع ENIMZ (ENIMZ) اليوم هو $ 0.00992179، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ENIMZ الحالي إلى USD هو $ 0.00992179 لكل ENIMZ.

يحتل ENIMZ حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 922,254، مع عرض متداول قدره 92.95M ENIMZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ENIMZ بين $ 0.00986146 (أدنى) و$ 0.0099279 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02979543، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00824487.

على المدى القصير، تحرك ENIMZ بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-0.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 145.43.

معلومات سوق ENIMZ (ENIMZ)

القيمة السوقية $ 922.25K$ 922.25K $ 922.25K الحجم (24 ساعة) $ 145.43$ 145.43 $ 145.43 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 922.25K$ 922.25K $ 922.25K إمداد دورة التداول 92.95M 92.95M 92.95M إجمالي العرض 92,953,032.00168407 92,953,032.00168407 92,953,032.00168407

القيمة السوقية الحالية لـ ENIMZ هي $ 922.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 145.43. العرض المتداول لـ ENIMZ يبلغ 92.95M، مع إجمالي عرض 92953032.00168407. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 922.25K.