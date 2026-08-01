سعر emonad اليوم

السعر المباشر لمشروع emonad (EMO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EMO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EMO.

يحتل emonad حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 371,265، مع عرض متداول قدره 1.00B EMO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EMO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00169978، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EMO بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-20.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 869.25.

معلومات سوق emonad (EMO)

القيمة السوقية $ 371.27K$ 371.27K $ 371.27K الحجم (24 ساعة) $ 869.25$ 869.25 $ 869.25 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 371.27K$ 371.27K $ 371.27K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ emonad هي $ 371.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 869.25. العرض المتداول لـ EMO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 371.27K.