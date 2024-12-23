سعر Einsteinium (EMC2)
سعر Einsteinium (EMC2) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 214.36K. يتم تحديث سعر EMC2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Einsteinium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.67
- تغيير سعر Einsteinium خلال اليوم هو -2.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 226.94M
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خلال اليوم، كان سعر Einsteinium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Einsteinium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Einsteinium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Einsteinium مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.68%
|30 يوم
|$ 0
|-51.81%
|60 يوم
|$ 0
|-15.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Einsteinium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.68%
-6.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes". The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects. Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners. In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded. EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android.
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