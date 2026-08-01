سعر eggmon اليوم

السعر المباشر لمشروع eggmon (EGG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 17.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EGG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EGG.

يحتل eggmon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,722، مع عرض متداول قدره 1.00B EGG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EGG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EGG بمقدار +1.91% خلال الساعة الماضية و+12.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق eggmon (EGG)

القيمة السوقية $ 25.72K$ 25.72K $ 25.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.72K$ 25.72K $ 25.72K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ eggmon هي $ 25.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EGG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.72K.