سعر EDOM اليوم

السعر المباشر لمشروع EDOM (EDOM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EDOM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EDOM.

يحتل EDOM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 549 499، مع عرض متداول قدره 7,84B EDOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EDOM بين $ 0,0 (أدنى) و$ 0,0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,09207، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EDOM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0,00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق EDOM (EDOM)

القيمة السوقية $ 549,50K$ 549,50K $ 549,50K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 683,46K$ 683,46K $ 683,46K إمداد دورة التداول 7,84B 7,84B 7,84B إجمالي العرض 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

القيمة السوقية الحالية لـ EDOM هي $ 549,50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EDOM يبلغ 7,84B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 683,46K.