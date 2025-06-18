سعر ebUSD Stablecoin (EBUSD)
سعر ebUSD Stablecoin (EBUSD) المباشر لليوم هو USD 0.995948. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 137.56K. يتم تحديث سعر EBUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ebUSD Stablecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ebUSD Stablecoin خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 138.12K
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خلال اليوم، كان سعر ebUSD Stablecoin مقابل USD هو $ +0.00110938 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ebUSD Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ebUSD Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ebUSD Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00110938
|+0.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ebUSD Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.11%
-0.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners.
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