احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EBUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EBUSD.

سعر ebUSD Stablecoin (EBUSD) المباشر لليوم هو USD 0.995948 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 137.56K . يتم تحديث سعر EBUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ebUSD Stablecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ebUSD Stablecoin خلال اليوم هو +0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 138.12K

أداء سعر ebUSD Stablecoin (EBUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ebUSD Stablecoin مقابل USD هو $ +0.00110938 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ebUSD Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ebUSD Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ebUSD Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00110938 +0.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ebUSD Stablecoin (EBUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ebUSD Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.994523$ 0.994523 $ 0.994523 24 ساعة مرتفع $ 0.996378$ 0.996378 $ 0.996378 عالية طوال الوقت $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.11% تغير السعر (7 أيام) -0.70%

معلومات سوق ebUSD Stablecoin (EBUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: