توكنوميكس ebUSD Stablecoin (EBUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ebUSD Stablecoin (EBUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ebUSD Stablecoin (EBUSD) Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners. الموقع الرسمي: https://ebisu.money/ اشتر EBUSD الآن!

توكنوميكس ebUSD Stablecoin (EBUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ebUSD Stablecoin (EBUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 347.64K $ 347.64K $ 347.64K إجمالي العرض: $ 349.54K $ 349.54K $ 349.54K العرض المتداول: $ 349.54K $ 349.54K $ 349.54K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 347.64K $ 347.64K $ 347.64K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.988677 $ 0.988677 $ 0.988677 السعر الحالي: $ 0.994772 $ 0.994772 $ 0.994772 معرفة المزيد عن سعر ebUSD Stablecoin (EBUSD)

توكنوميكس ebUSD Stablecoin (EBUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ebUSD Stablecoin (EBUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EBUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EBUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EBUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن EBUSD!

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