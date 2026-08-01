سعر EbolaVirus اليوم

السعر المباشر لمشروع EbolaVirus (EBOLA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8,28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EBOLA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EBOLA.

يحتل EbolaVirus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54.150، مع عرض متداول قدره 999,37M EBOLA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EBOLA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EBOLA بمقدار -3,72% خلال الساعة الماضية و+14,21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق EbolaVirus (EBOLA)

القيمة السوقية $ 54,15K$ 54,15K $ 54,15K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54,15K$ 54,15K $ 54,15K إمداد دورة التداول 999,37M 999,37M 999,37M إجمالي العرض 999.368.122,42353 999.368.122,42353 999.368.122,42353

القيمة السوقية الحالية لـ EbolaVirus هي $ 54,15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EBOLA يبلغ 999,37M، مع إجمالي عرض 999368122.42353. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54,15K.