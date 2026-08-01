سعر DOYR اليوم

السعر المباشر لمشروع DOYR (DOYR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOYR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOYR.

يحتل DOYR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 301,757، مع عرض متداول قدره 1.00B DOYR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOYR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01266627، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOYR بمقدار +0.58% خلال الساعة الماضية و-8.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.03K.

معلومات سوق DOYR (DOYR)

القيمة السوقية $ 301.76K$ 301.76K $ 301.76K الحجم (24 ساعة) $ 52.03K$ 52.03K $ 52.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 301.76K$ 301.76K $ 301.76K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DOYR هي $ 301.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.03K. العرض المتداول لـ DOYR يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 301.76K.