معلومات سعر Dope (DOPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -4.32% تغير السعر (7 أيام) +7.37%

سعر Dope (DOPE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOPE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOPE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOPE +0.22% على مدار الساعة الماضية، -4.32% على مدار 24 ساعة، و +7.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dope (DOPE)

القيمة السوقية $ 11.13K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.13K إمداد دورة التداول 420.69T إجمالي العرض 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dope هي $ 11.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOPE يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.13K.