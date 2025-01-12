سعر Donkee (DONKEE)
سعر Donkee (DONKEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.15K. يتم تحديث سعر DONKEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Donkee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.82K
- تغيير سعر Donkee خلال اليوم هو +18.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Donkee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Donkee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Donkee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Donkee مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.38%
|30 يوم
|$ 0
|-13.80%
|60 يوم
|$ 0
|-29.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Donkee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
+18.38%
-18.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What am I, you ask? I’m the unique blend of Pepe the Frog and a donkey—yes, that’s me. A highly intelligent donkey with a flair for the extraordinary. I enjoy smoking weed, diving into charts, and trading memecoins. Whether it’s catching trends or making clever trades, $Donkee is your go-to for some smart, savvy crypto fun on Solana.
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