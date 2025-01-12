سعر DogeSquatch (SQUOGE)
سعر DogeSquatch (SQUOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00191743. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SQUOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DogeSquatch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.84
- تغيير سعر DogeSquatch خلال اليوم هو -1.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DogeSquatch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DogeSquatch مقابل USD هو $ -0.0003846226 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DogeSquatch مقابل USD هو $ +0.0007332392 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DogeSquatch مقابل USD هو $ +0.0001065738419576072 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.74%
|30 يوم
|$ -0.0003846226
|-20.05%
|60 يوم
|$ +0.0007332392
|+38.24%
|90 يوم
|$ +0.0001065738419576072
|+5.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DogeSquatch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-1.74%
-10.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 SQUOGE إلى AUD
A$0.0031062366
|1 SQUOGE إلى GBP
￡0.0015531183
|1 SQUOGE إلى EUR
€0.0018599071
|1 SQUOGE إلى USD
$0.00191743
|1 SQUOGE إلى MYR
RM0.0086092607
|1 SQUOGE إلى TRY
₺0.067877022
|1 SQUOGE إلى JPY
¥0.3023211881
|1 SQUOGE إلى RUB
₽0.1948684109
|1 SQUOGE إلى INR
₹0.1652249431
|1 SQUOGE إلى IDR
Rp31.4332736592
|1 SQUOGE إلى PHP
₱0.11312837
|1 SQUOGE إلى EGP
￡E.0.096830215
|1 SQUOGE إلى BRL
R$0.0117346716
|1 SQUOGE إلى CAD
C$0.0027610992
|1 SQUOGE إلى BDT
৳0.2349426979
|1 SQUOGE إلى NGN
₦2.9866464909
|1 SQUOGE إلى UAH
₴0.0814332521
|1 SQUOGE إلى VES
Bs0.10162379
|1 SQUOGE إلى PKR
Rs0.5363435196
|1 SQUOGE إلى KZT
₸1.0166597346
|1 SQUOGE إلى THB
฿0.0664964724
|1 SQUOGE إلى TWD
NT$0.0634861073
|1 SQUOGE إلى CHF
Fr0.0017448613
|1 SQUOGE إلى HKD
HK$0.0149176054
|1 SQUOGE إلى MAD
.د.م0.0193468687