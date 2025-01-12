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سعر DogeSquatch (SQUOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00191743 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SQUOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DogeSquatch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.84 - تغيير سعر DogeSquatch خلال اليوم هو -1.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DogeSquatch (SQUOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DogeSquatch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DogeSquatch مقابل USD هو $ -0.0003846226 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DogeSquatch مقابل USD هو $ +0.0007332392 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DogeSquatch مقابل USD هو $ +0.0001065738419576072 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.74% 30 يوم $ -0.0003846226 -20.05% 60 يوم $ +0.0007332392 +38.24% 90 يوم $ +0.0001065738419576072 +5.89%

تحليل سعر DogeSquatch (SQUOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DogeSquatch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00190148$ 0.00190148 $ 0.00190148 24 ساعة مرتفع $ 0.00197148$ 0.00197148 $ 0.00197148 عالية طوال الوقت $ 0.01101989$ 0.01101989 $ 0.01101989 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -1.74% تغير السعر (7 أيام) -10.30%

معلومات سوق DogeSquatch (SQUOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: