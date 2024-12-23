احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOGECAST مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOGECAST.

سعر Dogecast (DOGECAST) المباشر لليوم هو USD 0.01350625 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.59M . يتم تحديث سعر DOGECAST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dogecast الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 822.99K - تغيير سعر Dogecast خلال اليوم هو +26.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Dogecast (DOGECAST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dogecast مقابل USD هو $ +0.00286301 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogecast مقابل USD هو $ -0.0053918975 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogecast مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogecast مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00286301 +26.90% 30 يوم $ -0.0053918975 -39.92% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dogecast (DOGECAST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogecast: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01000753$ 0.01000753 $ 0.01000753 24 ساعة مرتفع $ 0.01478609$ 0.01478609 $ 0.01478609 عالية طوال الوقت $ 0.0253753$ 0.0253753 $ 0.0253753 تغير السعر (1 ساعة) -6.35% تغير السعر (1يوم) +26.90% تغير السعر (7 أيام) +26.33%

معلومات سوق Dogecast (DOGECAST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: