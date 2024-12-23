سعر Dogecast (DOGECAST)
سعر Dogecast (DOGECAST) المباشر لليوم هو USD 0.01350625. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.59M. يتم تحديث سعر DOGECAST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogecast الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 822.99K
- تغيير سعر Dogecast خلال اليوم هو +26.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Dogecast مقابل USD هو $ +0.00286301 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogecast مقابل USD هو $ -0.0053918975 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogecast مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogecast مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00286301
|+26.90%
|30 يوم
|$ -0.0053918975
|-39.92%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogecast: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.35%
+26.90%
+26.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inspired by the viral tweet that captured the essence of meme culture, $DOGECAST is here to amplify the spirit of DOGE on the blockchain. Born from a hilarious moment on Twitter, $DOGECAST is all about sharing laughs, spreading good vibes, and connecting the community with a token that doesn’t take itself too seriously. With DOGE’s iconic legacy and a fresh twist, $DOGECAST is ready to transmit fun across the crypto world—one meme at a time! 🐕🚀
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