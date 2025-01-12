سعر DogeBoy (DOGB)
سعر DogeBoy (DOGB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.70K. يتم تحديث سعر DOGB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DogeBoy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.54
- تغيير سعر DogeBoy خلال اليوم هو +0.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.20T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOGB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOGB.
خلال اليوم، كان سعر DogeBoy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DogeBoy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DogeBoy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DogeBoy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.32%
|30 يوم
|$ 0
|-28.87%
|60 يوم
|$ 0
|-15.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DogeBoy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.32%
-14.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DogeBoy token is a MEME token a token created for those who unfortunately, being victims of scams, have lost faith in this world.The main target of the project is to give safety to the people who want to invest and to give earnings to the people who lost in the past.Nowadays, unfortunately many developers aim to create contracts who may be unsellable or contracts that due to high taxes, create a " Farm " in which devs earn marketing money and make people lose despite the big buy pressure, beyond this, there are too many projects from same devs who create everyday a new token just to earn money, and this made people get scared from buying any project.We believe that actually, market conditions seem bad, because people got scared from some of devs who unfortunately cheated them many times, by making them lose a lot of money. Our DogeBoy contract will be super safe.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DOGB إلى AUD
A$--
|1 DOGB إلى GBP
￡--
|1 DOGB إلى EUR
€--
|1 DOGB إلى USD
$--
|1 DOGB إلى MYR
RM--
|1 DOGB إلى TRY
₺--
|1 DOGB إلى JPY
¥--
|1 DOGB إلى RUB
₽--
|1 DOGB إلى INR
₹--
|1 DOGB إلى IDR
Rp--
|1 DOGB إلى PHP
₱--
|1 DOGB إلى EGP
￡E.--
|1 DOGB إلى BRL
R$--
|1 DOGB إلى CAD
C$--
|1 DOGB إلى BDT
৳--
|1 DOGB إلى NGN
₦--
|1 DOGB إلى UAH
₴--
|1 DOGB إلى VES
Bs--
|1 DOGB إلى PKR
Rs--
|1 DOGB إلى KZT
₸--
|1 DOGB إلى THB
฿--
|1 DOGB إلى TWD
NT$--
|1 DOGB إلى CHF
Fr--
|1 DOGB إلى HKD
HK$--
|1 DOGB إلى MAD
.د.م--