احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOGET مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOGET.

سعر Doge Token (DOGET) المباشر لليوم هو USD 0.0000764 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DOGET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Doge Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.75K - تغيير سعر Doge Token خلال اليوم هو +9.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Doge Token (DOGET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doge Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Token مقابل USD هو $ -0.0000212640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Token مقابل USD هو $ -0.0000216101 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Token مقابل USD هو $ +0.00000713798568944742 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.63% 30 يوم $ -0.0000212640 -27.83% 60 يوم $ -0.0000216101 -28.28% 90 يوم $ +0.00000713798568944742 +10.31%

تحليل سعر Doge Token (DOGET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0000686$ 0.0000686 $ 0.0000686 24 ساعة مرتفع $ 0.00007771$ 0.00007771 $ 0.00007771 عالية طوال الوقت $ 0.00197932$ 0.00197932 $ 0.00197932 تغير السعر (1 ساعة) -0.62% تغير السعر (1يوم) +9.63% تغير السعر (7 أيام) +35.23%

معلومات سوق Doge Token (DOGET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: