سعر Doge Token (DOGET)
سعر Doge Token (DOGET) المباشر لليوم هو USD 0.0000764. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOGET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doge Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.75K
- تغيير سعر Doge Token خلال اليوم هو +9.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Doge Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doge Token مقابل USD هو $ -0.0000212640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doge Token مقابل USD هو $ -0.0000216101 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doge Token مقابل USD هو $ +0.00000713798568944742 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.63%
|30 يوم
|$ -0.0000212640
|-27.83%
|60 يوم
|$ -0.0000216101
|-28.28%
|90 يوم
|$ +0.00000713798568944742
|+10.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doge Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
+9.63%
+35.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Doge community has always been about fun and humor. We propose a move from a more hobby driven blockchain technology to the most secure and advanced: Stellar. We saw a lot of opportunities with Dogecoin, but due to it’s shrinking community we build an alternative: Doge Token.
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