سعر DNA Token (DNA)
سعر DNA Token (DNA) المباشر لليوم هو USD 0.00000106. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 441.73K. يتم تحديث سعر DNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DNA Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DNA Token خلال اليوم هو -3.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 416.22B
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خلال اليوم، كان سعر DNA Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DNA Token مقابل USD هو $ -0.0000001925 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DNA Token مقابل USD هو $ -0.0000000589 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DNA Token مقابل USD هو $ +0.0000000638732061272543 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.94%
|30 يوم
|$ -0.0000001925
|-18.16%
|60 يوم
|$ -0.0000000589
|-5.56%
|90 يوم
|$ +0.0000000638732061272543
|+6.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DNA Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-3.94%
-18.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DNA Token is an innovative ERC20 token deployed on the World Chain, designed to mirror the evolution of human societies in the digital currency landscape. Just as humanity evolved from simple foragers to complex societies, the DNA Token aims to revolutionize the crypto space by fostering community growth and engagement through a unique referral and reward system. Incorporating World ID technology, DNA Token ensures that its users are verified as real humans, contributing to a more secure and trustworthy ecosystem. The project is focused on offering a sophisticated way for individuals to participate in the crypto market, while promoting organic growth through community-driven initiatives. By leveraging the power of Ethereum’s ERC20 standard and the scalability of World Chain, DNA Token aims to provide a seamless and secure experience for users. The project emphasizes decentralization, community involvement, and real-world human verification, offering a unique approach to digital currency adoption and growth in the crypto space.
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