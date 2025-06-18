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سعر DNA Token (DNA) المباشر لليوم هو USD 0.00000106 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 441.73K . يتم تحديث سعر DNA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DNA Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DNA Token خلال اليوم هو -3.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 416.22B

أداء سعر DNA Token (DNA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DNA Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DNA Token مقابل USD هو $ -0.0000001925 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DNA Token مقابل USD هو $ -0.0000000589 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DNA Token مقابل USD هو $ +0.0000000638732061272543 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.94% 30 يوم $ -0.0000001925 -18.16% 60 يوم $ -0.0000000589 -5.56% 90 يوم $ +0.0000000638732061272543 +6.41%

تحليل سعر DNA Token (DNA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DNA Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000104$ 0.00000104 $ 0.00000104 24 ساعة مرتفع $ 0.00000112$ 0.00000112 $ 0.00000112 عالية طوال الوقت $ 0.00000178$ 0.00000178 $ 0.00000178 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -3.94% تغير السعر (7 أيام) -18.23%

معلومات سوق DNA Token (DNA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: