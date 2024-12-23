سعر DNA (DNA)
سعر DNA (DNA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.08M. يتم تحديث سعر DNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DNA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 494.13K
- تغيير سعر DNA خلال اليوم هو -19.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42,022.87T
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خلال اليوم، كان سعر DNA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DNA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DNA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DNA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DNA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.91%
-19.55%
-41.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
🧬 DNA ($DNA) is the blueprint of life—and now, the foundation of a revolutionary meme coin! Bridging biology and blockchain, $DNA celebrates the essence of evolution and innovation. 🌍 With $DNA, we’re rewriting the crypto genome: transparent, decentralized, and unstoppable. From hodlers to innovators, this token unites a vibrant community driven by curiosity and creativity. 🧠 It’s not just a coin; it’s a movement to evolve the way we think about memes, money, and the molecular magic of life. 🔬
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